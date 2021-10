Il chihuahua è rimasto paralizzato a causa di una malattia neurologica e, sebbene sembri sorridere sempre, in realtà sta soffrendo molto.

Questa vicenda vi toccherà il cuore, nelle sue corde più profonde. Il protagonista del racconto è un cagnolino di nome Jasper, un mix chihuahua salvato dai volontari della Front Street Animal Shelter di Sacramento, negli Stati Uniti.

Il pelosetto è un cagnolino come tanti altri, infatti è dolce, giocherellone e ama stare con le persone. C’è soltanto un particolare che lo rende diverso dagli altri: tempo fa, purtroppo, il piccolo Jasper è stato colpito da una brutta malattia al sistema nervoso che, come conseguenza, l’ha portato ad avere una stessa, particolare espressione sul volto. Un’espressione che, seppur dia l’impressione che Jasper sia felice e sorridente, in realtà nasconde una profonda sofferenza.

I volontari che l’hanno salvato hanno preso a cuore la storia di Jasper e si sono ripromessi di donargli un’esistenza serena, come qualsiasi cagnolino meriterebbe. C’è però un problema significativo che impedisce a Jasper di riprendere a vivere la sua vita come un cagnolino normale: gli interventi e le visite necessarie per sanare la sua malattia sono eccessivamente costosi, soprattutto se è un’associazione e doversene far carico.

E’ da qui che è partita un’iniziativa toccante: i volontari, infatti, hanno deciso di aprire una raccolta fondi per Jasper, contando sulla sensibilità di tutti per potergli permettere di tornare a vivere! Solo facendo sì che il pelosetto guarisca, l’associazione potrà provvedere alla ricerca di un padrone che lo ami e accudisca come merita.

Vi ha emozionato questa storia?