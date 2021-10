Da gatto randagio a super star del Giappone, Puusuke-kun è riuscito a divertire tutti grazie alle sue pose eleganti davanti alla fotocamera.

Fortunatamente è una storia a lieto fine quella di Puusuke-kun, gattino di 5 anni che, dopo aver trascorso diversi anni da randagio, è stato soccorso e portato in un rifugio per animali in Giappone.

Il gattino, per via degli anni passati in balia del randagismo, ha sviluppato una disabilità alle zampetta posteriori: tuttavia, proprio questa sua particolare peculiarità è diventata il suo più grande punto di forza. Puusuke-kun, infatti, è diventato famoso in tutto il Giappone per via della sua simpaticissima postura, accentuata ancor di più dal gattino al momento di mettersi in posa.

Sembra infatti che, in qualvolta qualcuno voglia scattargli una foto, il pelosetto si metta sistemi per benino, sfoderando non solo un sinuoso portamento, ma anche uno sguardo profondo e, ammettiamolo, che un poco birichino! Vi riportiamo proprio qui un divertentissimo scatto, opera di chi ha poi adottato Puusuke-kun, che ha immortalato il pelosetto in una posa quasi sexy: l’immagine è diventata virale in pochissimo tempo, infatti è già arrivata alla soglia dei 40mila “Mi piace”.

Vi ha divertito la sua storia?