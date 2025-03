La Sirenetta: ecco la colonna sonora del film della Disney

Ecco quali sono tutte le canzoni de La Sirenna: la colonna sonora completa del film live action della Disney.

Nel 2023 è uscito nelle sale cinematografiche il film live action La Sirenetta, un remake del classico d’animazione della Disney. La storia è ovviamente sempre basata sulla celebre omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Come qualsiasi altro film Disney che si rispetti, uno dei punti di forza della pellicola è rappresentato dalle canzoni della colonna sonora: vediamo allora quali sono.

La Sirenetta: la colonna sonora originale del film

Queste sono tutte le canzoni de La Sirenetta, la colonna sonora originale del film

sirena

Triton’s Kingdom (Score) – 2:32 – Alan Menken

Part of Your World – 3:34 – Halle Bailey

Fathoms Below – 1:28 – Jonah Hauer-King, John Dagleish, Christopher Fairbank, Ensemble

Part of Your World (Reprise) – 2:37 – Halle Bailey

Under the Sea – 3:04 – Daveed Diggs, Cast

Wild Uncharted Waters – 2:59 – Jonah Hauer-King

Poor Unfortunate Souls – 4:42 – Melissa McCarthy

For the First Time – 4:08 – Halle Bailey

Kiss the Girl – 3:16 – Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Ensemble

The Scuttlebutt – 3:16 – Awkwafina, Daveed Diggs

Eric’s Decision (Score) – 2:21 – Alan Menken

Vanessa’s Trick – 1:03 – Halle Bailey

Part of Your World (Reprise II) – 1:33 – Halle Bailey

Kiss the Girl (Island Band Reprise) (Score) – 2:17 – Alan Menken

Finale (Score) – 2:25 – Alan Menken

La Sirenetta: le canzoni in italiano

Queste sono invece le canzoni della colonna sonora in italiano di La Sirenetta. Spicca In fondo al mar cantata da Mahmood:

Il regno di Tritone – Musica di Alan Menken

La Sirenetta – Yana C

La canzone dei marinai – Federico Campaiola, Gerolamo Alchieri, Giovanni Guarino, Coro

La Sirenetta (reprise) – Yana C

In fondo al mar – Mahmood, Coro

Acque inesplorate – Simone Iuè

La canzone di Ursula – Simona Patitucci

Per la prima volta – Yana C

Baciala – Mahmood, Alessia Amendola, Ciro Clarizio, Coro

Il grande scoop – Alessia Amendola, Mahmood

La decisione di Eric – Musica di Alan Menken

L’inganno di Vanessa – Yana C

La Sirenetta (reprise II) – Yana C

Bacia la ragazza (ripresa band isolana) – Musica di Alan Menken

Finale – Musica di Alan Menken