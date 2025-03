Dal casta alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere su Champagne – Peppino Di Capri, il film sul celebre cantante.

Peppino Di Capri è uno dei più celebri artisti italiani, per decenni ha gatto cantare generazioni diverse di italiani con le sue canzoni che ancora oggi sono indimenticabili: da Champagne e Saint Tropez Twist, passando per quelle che gli hanno permesso di vincere per due volte il Festival di Sanremo, Un grande amore e niente più e Non lo faccio più. La vita e la carriera dell’artista sono ora raccontate dal film per la Tv Champagne – Peppino Di Capri (il titolo è stato preso proprio da una delle più celebri canzoni di Peppino Di Capri). Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Quando esce Champagne – Peppino Di Capri?

Il film Champagne – Peppino Di Capri va in onda su Rai 1 lunedì 24 marzo 2025 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. In pratica dalla settimana successiva a quella della messa in onda dell’ultimo episodio della prima stagione di Belcanto. Si tratta di un film e non di una miniserie, quindi andrà in onda in una sola serata.

Peppino Di Capri

Champagne – Peppino Di Capri: il cast

A vestire i panni del protagonista Peppino Di Capri nel film Champagne è Francesco Del Gaudio. Nel cast del film ci sono poi anche Arianna Di Claudio, Gara Masciale, Gianluca Di Gennaro, Antonia Truppo, Alessandro Gervasi, Pio Stellaccio, Arturo Scognamiglio, Emanuele Luigi Cuomo, Francesco Sechi e Daniele Vagnozzi.

Champagne – Peppino Di Capri: le anticipazioni e la trama

Il film Champagne – Peppino Di Capri è diretto da Cinzia TH Torrini e racconta la storia dell’artista, partendo da quando da bambino, negli anni ’40, ha iniziato a esibirsi per la prime volte, fino al 1973 quando ha vinto il Festival di Sanremo con Un grande amore e niente più.