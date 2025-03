Miss Fallaci 2 si farà? Le anticipazioni sul futuro della fiction di Rai 1

La puntata in onda martedì 11 marzo è l’ultima della prima stagione, ora in molti si chiedono se Miss Fallaci 2 ci sarà oppure no.

Con la puntata in onda su Rai 1 martedì 11 novembre, si chiude la prima stagione di Miss Fallaci, la fiction che racconta per l’appunto la vita di Oriana Fallaci. Le puntate della prima stagione sono sempre state seguita da oltre 2 milioni di spettatori (la prima addirittura da più di 3 milioni di spettatori) e ora sono in tanti coloro che si domandano se Miss Fallaci 2 si farà oppure no. A tal proposito, vediamo tutto quello che sappiamo sul futuro della serie TV.

Miss Fallaci 2 si farà?

Da parte della Rai non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale sul futuro della serie TV, non è noto quindi se Miss Fallaci 2 si farà oppure no. I fan della fiction possono però essere ottimisti: la serie TV è stata pensata per essere realizzata in più stagioni e il materiale a disposizione non manca.

Miriam Leone – www.donnaglamour.it

La prima stagione infatti racconta i primi anni di carriera di Oriana Fallaci ed è ambientata tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Non resta quindi che attendere qualche comunicazione ufficiale da parte della Rai da parte di qualche protagonista per sapere se Miss Fallaci 2 si farà oppure la fiction è definitivamente terminata con la prima stagione.

Miss Fallaci 2 quando esce?

Nel caso in cui Miss Fallaci 2 dovesse essere confermata, è probabile che i nuovi episodi arrivino in TV fra due anni, nel 2027. Quasi tutte le fiction Rai tornano infatti sul piccolo schermo a distanza di due anni dalla stagione precedente.

Nel frattempo è però possibile rivedere tutti gli episodi della prima stagione di Miss Fallaci su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai completamente gratuita.