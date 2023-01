Ecco tutte le anticipazioni dell’ultima puntata di La porta rossa 3 che andrà in onda su Rai 2 mercoledì 1 febbraio 2023.

Quella andata in onda mercoledì 25 gennaio su Rai 2 è stata la terza e penultima puntata di La porta rossa 3. La tanto amata serie TV con protagonista Lino Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro si concluderà con gli episodi 7 e 8 in onda nella puntata di mercoledì 1 febbraio, sempre su Rai 2 e sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25. Ma cosa succede nella prossima puntata, come finisce La porta rossa 3? Ecco gli spoiler e le anticipazioni di quello che vedremo mercoledì 1 febbraio.

La porta rossa 3: anticipazioni e spoiler dell’ultima puntata

La terza puntata di La porta rossa 3 si è chiusa con Anna gravemente ferita dall’esplosione della bomba nell’auto nel parcheggio del concerto di Halloween. Ed è proprio da qui che ripartirà la quarta e ultima puntata della fiction.

Lino Guanciale

Cagliosto e Vanessa vengono travolti da quando accaduto. Il passato e il presente però finalmente si uniranno e molte domande avranno delle risposte. Non avranno delle risposte invece le domande di Stella, che riapparirà nella vita di Paoletto. Invece Filip si troverà a dover decidere se ascoltare il proprio cuore e tornare sui propri passi.

Nell’ottavo e ultimo episodio de La porta rossa 3, Cagliostro e Vanessa riusciranno a trovare le risposte a molte domande e scoprire finalmente da che cosa sono legati. Sarà questa l’indagine più difficile che il protagonista si troverà ad affrontare. Alla fine dell’episodio per Cagliostro potrebbe arrivare il momento di varcare la porta rossa e lasciare definitavamente questo mondo.

La porta rossa 3: il cast

Il protagonista di La porta rossa 3 è Lino Guanciale nei panni di Cagliostro, Valentina Romani in quelli di Vanessa Rosic e Gabriella Pession in quelli di Anna Meyer. Ci saranno anche Carmine Recano, di nuovo nei panni di Federico, Daniela Scarlatti in quelli di Adele (la mamma di Vanessa) ed è stata confermata la presenza di Pierpaolo Spollon, Elena Radoncich, Gaetano Bruno. Tra le new entry Eugenio Krilov e Roberto Zibetti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG