La guerra è finita: ecco tutte le location della fiction Rai

La guerra è finita è una toccante fiction ambientata nell’Italia del secondo dopoguerra con protagonisti alcuni bambini sopravvissuti ai campi di sterminio. Dove è stata girata?

L‘Italia del secondo dopoguerra, l’Italia liberata dall’occupazione nazista, l’Italia che voleva tornare a vivere dopo gli orrori della seconda guerra mondiale e dei campi di concentramento. È questa l’ambientazione di La guerra è finita, toccante fiction Rai tratta da una storia vera e composta da quattro puntate, dirette da Michele Soavi e con protagonisti Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valero Binasco, Andrea Bosca e Carmine Buschini. Ma dove è stata girata La guerra è finita? Quali sono le location della fiction? Vediamole insieme!

La guerra è finita: le location a Reggio Emilia

Le riprese dei quattro episodi di La guerra è finita sono iniziate il 14 giugno del 2019, l’intera mini-seria è stata girata tra l’Emilia Romagna e la Lombardia. Tra le principali città che hanno fatto da set per la fiction Rai c’è Reggio Emilia che, come accaduto negli anni ’40 a guerra finita, è tornata a essere popolata da partigiani e sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti.

Strade importanti di Reggio Emilia come Viale Montegrappa, via Toschui, via San Filippo, via dei Mille, via Jodi e Campo Marzio sono tutte riconoscibili all’interno della serie TV.

Fonte foto: https://www.facebook.com/laguerraefinitarai/

Oltre alla già citata Reggio Emilia, a fare da sfondo alle vicende narrate nei quattro episodi di La guerra è finita sono stati anche altri comuni dell’Emilia Romagna come San Donnino di Liguria, Casalgrande, Rubiera, Guastalla, Novellara Scandiano, Sant’Ilario D’Enza, Gualtieri e Quatto Castella.

Il regista Michele Soavi, gli attori Isabella Ragonese, Michele Riondino e tutti i loro colleghi si sono poi spostati anche in Lombardia, per la precisione a Sabbionetta (comune della provincia di Mantova) dove hanno girato altre scene di quella che è una toccante fiction che racconta i drammi e gli orrori della Shoah.

Fonte foto: https://www.facebook.com/laguerraefinitarai/