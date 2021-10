La simpatica pelosetta, essendo estremamente golosa, ha approfittato della passeggiata per recarsi dai vicini e rubar loro la colazione.

Questa divertente vicenda si è svolta in l’Alabama, negli Stati Uniti d’America: protagonista è la dolce Prissy, una cagnolina estremamente golosa e… audace!

Uscita per la canonica passeggiata mattutina, Prissy è stata catturata da qualcosa che non poteva fare a meno di ignorare: i suoi vicini di casa, come di consueto, stavano servendo in tavola la colazione e quell’odore così forte e appetitoso ha spinto la pelosetta ad avvicinarsi.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Solo poco dopo, però, avverrà un misfatto bello e buono: approfittando del momento in cui i vicini sono rientrati in casa per versarsi l’ultima tazza di caffè, Prissy si è avvicinata al tavolo dov’era presente il cibo e ha “arraffato” di corsa un toast al formaggio!

Dopodiché, la cagnolina si è recata subito a casa per godere meglio del bottino e il suo padrone Paul M. Wilson si è subito accorta che la sua piccola “non era sola”: estremamente divertito, l’uomo ha postato il video di Prissy di ritorno col toast in bocca sui social e la reazione del web non si è fatta attendere. Il momento, infatti, è diventato virale in pochissimo tempo.