Dal cast alla trama: ecco tutto quello che c’è da sapere su La Brea, la serie TV misteri in onda su Italia 1.

Se avete amato Lost e Manifest, allora non potete proprio perdervi La Brea. Cos’è? E’ una serie TV di genere mistery drama che in Italia è arrivata grazie a Italia 1. Quando va in onda La Brea? Il debutto della serie TV è mercoledì 8 giugno 2022 in seconda serata, a partire dalle ore 23.55. La prima stagione è composta da 10 episodi che negli Stati Uniti sono stati trasmessi nel 2021. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su La Brea.

La Brea: anticipazioni e trama della serie TV

La Brea inizia nel 2021: Claire con i suoi due figli, Josh e Izzy, si trova in auto intrappolata nel traffico di Los Angeles quando si apre un’enorme voragine che inizia a inghiottire persone, auto e palazzi. Anche Claire e Josh cadono nella voragine mentre Izzy riesce a scappare e a ricongiungersi con il padre, Gavin.

Tutti coloro che sono caduti nel buco non sono in realtà morti ma si risvegliano in un mondo primordiale, nel 10.000 A.C. e insieme cercano di sopravvivere e di trovare un modo per tornare nel loro mondo. Dall’altra parte, Gavin e Izzy, dopo aver capito che Claire e Josh sono ancora vivi cercano un modo per salvarli.

La Brea: il cast della serie TV

In La Brea, a vestire i panni di Claire è Nathalie Zea, Jack Martin invece interpreta il ruolo di Josh. Zyra Gorecki è Izzy mentre Eoin Macken è il padre della famiglia Harris, Gavin.

Il cast principale della serie TV è composto anche da Jon Seda, Veronica St. Clair, Nicholas Gonzalez, Rohan Mirchandaney, Chiké Okonkwo, Josh McKenzie, Chloe De Los Santos e Lily Santiago.

