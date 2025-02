La bambina con la valigia: ecco le location del film

Ecco quali sono le location di La bambina con la valigia, il film che racconta la vera storia di Egea Haffner.

Egea Haffner nel 1945 era una bambina di tre anni che viveva a Pola quando tre soldati titani bussarono alla porta di casa sua, prelevarono il padre che non tornò mai più. Un anno dopo, insieme alla propria famiglia lasciò quella che era la sua città. La sua è una delle tante storie dell’esodo giuliano-dalmata e del dramma delle foibe (dove probabilmente fu ucciso il padre).

Una storia che la stessa Egea Haffner ha raccontato in un libro intitolato La bambina con la vaglia. Il libro è diventato anche un film diretto da Gianluca Mazzella. Vediamo ora quali sono le location di La bambina con la valigia.

La bambina con la valigia: il cast del film

A interpretare il ruolo di Egea Haffner sono tre attrici diverse, in base all’età: Roberta Bevilacqua è la protagonista da bambina, Sinead Thornhill veste i panni del personaggio a 18 anni, Roberta Sferzi invece la interpreta da adulta.

Claudia Vismara

Nel cast di La bambina con la valigia sono poi presenti anche Claudia Vismara, Sara Lazzaro, Andrea Bosca, Sandra Ceccarelli, Mattia Teruzzi, Davide Teruzzi, Davide Strava, Enrica Rossa e Anita Kravos.

La bambina con la valigia: le location del film

La bambina con la valigia è stato girato interamente in Friuli Venezia Giulia, anche le scene che sono ambientate a Pola sono infatti state girate in Italia. La città croata è stata ricostruita a Grado. Anche Bolzano non è realmente Bolzano: le scene ambientate nella città del Trentino Alto Adige sono in realtà state girate a Gorizia.

Altre scene sono state girate a Trieste, Sistiana e a Duino Aurisina. Fra le varie location di La bambina con la viaggia ci sono poi anche il Parco Piuma Isonzo e il Laghi del Fusine.