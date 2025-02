Temptation Island spagnolo… e poi: ecco com’è finita e cosa hanno deciso Montoya e Anita

Le clip del tradimento di Anita e la reazione di Montoya al Temptation Island spagnolo sono diventate virali: ma stanno ancora insieme?

A inizio febbraio, in particolare su Instagram e su TikTok, a molti utenti hanno iniziato a comparire alcuni video dell’edizione spagnola di Temptation Island (La Isla de las Tentaciones). In particolare il video che è diventato molto virale anche in Italia è quello della reazione di uno dei protagonisti, Montoya, dopo aver visto le immagini del tradimento della sua fidanzata, Anita, con uno dei tentatori. In molti ora si domandano cosa ne è stato dei due, se si sono effettivamente lasciati oppure no: scopriamolo insieme.

Temptation Island spagnolo: spoiler su Montoya e Anita

Nelle clip che hanno iniziato a circolare sui social si poteva vedere Montoya disperato lasciare il proprio villaggio e correre sulla spiaggia fino a raggiungere il villaggio delle ragazze dove è stato fermato da due tentatori mentre gridava contro la fidanzata, che nel frattempo era a letto con un altro tentatore.

Fidanzati al mare

Montoya è stato poi raggiungo dalla conduttrice Sandra Berneda che ha cercato di calmarlo. “Mi ha distrutto, sono devastato. Lei era tutta la mia famiglia, questo è ciò che volevo: tornare con lei. Ho resisto alle tentazioni e le sto mostrando molto rispetto. Questo mi sta distruggendo, non ne posso più e adesso non so più cosa fare. Quello che ha fatto è imbarazzante, si è resa ridicola e ha distrutto il nostro legame”, si è sfogato il ragazzo.

Alla scenata del fidanzata Anita non aveva inizialmente reagito bene e aveva rivolto parole dure al ragazzo. Poi però, a sorpresa, è corsa ad abbracciarlo, si è scusata e gli ha detto: “Me ne voglio andare da qui”.

Tutto quello che è successo, in particolare la fuga di Montoya verso la casa delle ragazze, è costata l’eliminazione del concorrente e della fidanzata. Ma una volta tornati alle loro vite, cosa ne è stato di loro? Un po’ a sorpresa Montoya e Anita stanno ancora insieme. I due infatti sembrerebbe che si siano chiariti e la loro relazione sta continuando.