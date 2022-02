Ieri sera è stata una serata importante per L’amica geniale 3, la fiction targata Rai e HBO tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante. Tutti sanno che le attrici protagoniste nella prossima stagione cambieranno e una delle due, Gaia Girace, ha salutato con un messaggio emozionante la sua Lila.

Gaua Girace ha iniziato a 13 anni ad interpretare Lila Cerullo, una delle due protagoniste de L’amica geniale, la più irriverente e colei che muove tutta la vita di Lenù, interpretata da Margherita Mazzucco. La giovane attrice, che oggi ha 18 anni, ieri con un post su Instagram ha salutato Lila:

“Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione de “L’amica geniale”. È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici! “

Intanto spuntano già i possibili nomi delle attrici che potrebbero prendere il posto di Gaia, anche perché sappiamo già che Alba Rohrwacher interpreterà la versione adulta di Elena.

Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di Irene Maiorino, che dovrebbe essere la nuova interprete di Lila nella quarta ed ultima stagione della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ma nulla è ancora confermato, bisogna attendere notizie ufficiali del casting.

