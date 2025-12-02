L’altro ispettore: anticipazioni, cast, location e puntate della serie Rai con Alessio Vassallo

L’altro ispettore arriva su Rai 1: ecco anticipazioni, cast, location e puntate della serie tv con protagonista Alessio Vassallo.

Debutta su Rai 1 L’altro ispettore, serie tv che racconta tragiche vicende realmente accadute. Al centro della narrazione c’è Domenico detto Mimmo, un ispettore del lavoro che agisce con due obiettivi: ottenere giustizia per le vittime e fare in modo che tragedie del genere non si verifichino più. Scopriamo anticipazioni, cast, location e puntate.

L’altro ispettore: anticipazioni sulla serie tv Rai

Diretta da Paola Randi e scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto, la serie tv L’altro ispettore è liberamente tratta dall’omonimo libro di Pasquale Sgrò. Le anticipazioni ci dicono che al centro della scena c’è Domenico Dodaro, un ispettore del lavoro di 38 anni che vive a Lucca, vedovo e con una figlia, interpretato da Alessio Vassallo.

L’uomo si occupa delle cosiddette “morti bianche“, una strage silenziosa che solo nell’ultimo anno, in Italia, ha portato via la vita a oltre 700 persone. La realtà, quindi, si mescola a elementi narrativi fittizi, ma le storie che vengono raccontate sono tutte reali.

Domenico, che ha perso il padre proprio per il mancato rispetto delle regole di sicurezza sul posto di lavoro, può contare sul sostegno della sorella Lucrezia e di Alessandro, un vecchio amico di famiglia finito sulla sedia a rotelle a causa di un incidente in cantiere. Inoltre, c’è anche la pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo di Dodaro.

Il primo caso con cui l’ispettore ha a che fare è quello di Karina Bogdani, una giovane operaia tessile e ballerina uccisa dall’orditoio di un’industria della zona.

Ecco il trailer de L’altro ispettore:

L’altro ispettore: cast, location e puntate

La serie L’altro ispettore, ambientata a Lucca, debutta su Rai 1 martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:30 circa. In totale sono 6 episodi dedicati ad altrettante “morti bianche”, due a puntata, per cui saranno tre appuntamenti totali. Il finale, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in onda il 16 dicembre.

Il cast, oltre ad Alessio Vassallo, vede la presenza di: Cesare Bocci (interpreta l’amico in sedia a rotelle, Alessandro Lanciani), Francesca Inaudi (pm Raffaella Pacini), Angelica Tuccini (figlia Mimì), Silvia Mazzieri (Eleonora Lagonegro), Rosanna Gentili (mamma di Domenico), Matilde Bernardi (sorella Lucrezia), Massimiliano Galligani (carabiniere Mariotti) e Barbara Enrichi (archivista Vincenzina).