Negli scorsi giorni la Rai ha annunciato i propri palinsesti dell’autunno: tra le fiction che torneranno in prima serata su Rai 1 c’è anche L’Allieva con gli episodi della terza stagione. I nuovi episodi della seguitissima e amatissima serie TV con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale arriveranno sul piccolo schermo a novembre e ci saranno diverse novità, a partire da alcuni nuovi personaggi che impereremo a conoscere puntata dopo puntata. Vediamo ora tutto quello che sappiamo sulla terza stagione de L’Allieva.

L’Allieva 3: le anticipazioni sulla serie TV

Tra le novità della terza stagione de L’Allieva c’è l’ingresso di due nuovi personaggi: la nuova direttrice dell’Istituto di medicina legale, Andrea Manes ribattezzata la “Suprema“, e Giacomo, il fratello di Claudio. A interpretare questi due personaggi sono rispettivamente Antonio Liskova e Sergio Assisi.

Proprio questi due personaggi finiranno per complicare il rapporto tra Alice e Claudio e a mettere a repentaglio anche le prospettive di matrimonio tra i due: la “Suprema” sceglie infatti Alice come assistente, finendo per monopolizzare la sua vita.

Dal punto di vista lavorativo i protagonisti dovranno districarsi tra una serie di casi intricati, legati tra loro. Inoltre, nelle nuove puntate avranno una forte ripercussione sul presente alcune scelte fatte nel passato dai vari protagonisti.

L’Allieva 3: il cast della serie TV

Alice e Claudio, ovvero i protagonisti principali de L’Allieva, come detto in precedenza, sono interpretati rispettivamente da Alessandra Mastronardi e da Lino Guanciale.

Nel cast della terza stagione della fiction Rai troviamo poi anche una serie di attori e attrici già visti nelle precedenti stagioni: Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Tullio Solenghi, Giselva Volofi, Pierpaolo Spollon, Marzia Ubaldi, Michele Di Mauro Anna Dalton, Giorgio Marchesi, Chiara Ricci e Claudia Gusmano.