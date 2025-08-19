Katia Ricciarelli racconta il dolore per la morte di Pippo Baudo e lo sfogo per non aver ricevuto la notizia direttamente.

La notizia della morte di Pippo Baudo ha colpito profondamente molti nomi del mondo dello spettacolo, e in particolare Katia Ricciarelli, ex moglie del celebre conduttore televisivo.

La cantante ha deciso di raccontare in un’intervista il proprio dolore e la propria amarezza per non aver ricevuto comunicazioni dirette sulla scomparsa dell’ex marito. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Lo sfogo di Katia Ricciarelli

“Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati sul cellulare un paio di messaggi che dicevano: ci dispiace molto per Pippo. Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva” ha spiegato la cantante a “La Verità“.

A starle vicino in quel momento difficile è stata Mara Venier, che l’ha accompagnata alla camera ardente: “Con lei mi sono sentita più forte. Altrimenti sarei stata ancora più triste“.

Pippo Baudo

Alla camera ardente Ricciarelli ha incontrato anche la figlia di Baudo, Tiziana, con la quale ha condiviso un abbraccio silenzioso e carico di significato: “Ci siamo abbracciate senza parlare. È strano che certe cose accadano solo davanti alla morte di una persona cara” ha dichiarato.

I ricordi e l’ultimo incontro con Pippo Baudo

Il legame tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, pur interrotto da tempo, resta segnato da ricordi intensi e da un amore profondo. L’ultimo incontro tra i due era stato del tutto casuale, all’Arena di Verona: “Ci siamo trovati a due poltrone di distanza. Mi sono alzata e ci siamo abbracciati senza parlare. Come ci fossimo lasciati due giorni prima. Poi non l’ho più visto“.

Ricciarelli ha raccontato anche alcuni momenti della loro storia, dalle gelosie fino agli episodi più curiosi come quello con Sharon Stone al Festival di Sanremo. E ha aggiunto con commozione: “Quando lo rivedrò in Paradiso ci abbracceremo e canteremo insieme. È stato un vero amore“.