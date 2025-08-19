Nuove indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello: spunta il nome del flirt di un famoso cantante italiano.

La nuova edizione del Grande Fratello promette già scintille ancora prima dell’apertura ufficiale della Porta Rossa. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che ha subito acceso la curiosità dei fan: tra i concorrenti potrebbe esserci una ragazza che in passato avrebbe avuto un flirt con un cantante amatissimo dal pubblico, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumor.

Presunto flirt di Olly in arrivo al Grande Fratello

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica “Chicchi di gossip“, tra i nomi al vaglio della produzione ci sarebbe quello di Angela, una ragazza spagnola che vive e lavora a Milano come hostess in un hotel.

La giovane sarebbe arrivata al terzo provino e quindi molto vicina alla possibile conferma come inquilina della Casa. Ma la notizia che ha attirato l’attenzione riguarda soprattutto la sua vita sentimentale: Angela avrebbe avuto un flirt con Olly, cantante che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Olly – www.donnaglamour.it

Parpiglia ha raccontato i dettagli: “Clamoroso, l’ex di Olly verso il GF Nip. Nelle rubriche precedenti avevamo svelato che al GF sarebbe approdata una concorrente spagnola di nome Angela. Bene, la ragazza che di professione fa la hostess in un hotel di Milano, è giunta al terzo provino. Ma lo scoop che abbiamo scoperto in queste ore è un altro: Angela ha avuto un flirt recente con il cantante Olly. Lui l’ha contattata su Instagram, poi la prima uscita, la seconda e infine hanno iniziato una storia“.

Un Grande Fratello che torna alle origini

Resta da capire se Angela entrerà davvero nella Casa e se la sua storia con Olly diventerà argomento di discussione tra i coinquilini e il pubblico.

Per il momento, le voci restano indiscrezioni, ma il clamore è già notevole. Inoltre, Parpiglia ha svelato che il nuovo Grande Fratello non ospiterà personaggi già apparsi in televisione e che l’idea iniziale di introdurre guest star è stata accantonata.

Una scelta che sembra riportare il reality alle sue origini, puntando su volti inediti e storie capaci di incuriosire lo spettatore.