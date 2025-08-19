“Cosa mi preoccupa”: il video inedito di Heather Parisi con Pippo Baudo

Momento molto toccante in ricordo di Pippo Baudo: le immagini inedite condivise da Heather Parisi e la sua promessa.

Sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno omaggiando Pippo Baudo dopo la sua morte. Oltre alle recenti parole di Fiorello, ecco che sui social Heather Parisi ha sorpreso tutti condividendo uno stralcio di una video-intervista fatta proprio con il compianto conduttore. Il dialogo tra i due risale al 2008 ma sembra decisamente attuale.

Heather Parisi e l’intervista inedita con Pippo Baudo

Tramite un video condiviso su Instagram, Heather Parisi ha commosso tutti ricordando Pippo Baudo. La donna ha pubblicato una intervista del 2008 visibile nella sua totalità su Youtube avvenuta a casa. Nel faccia a faccia molto cordiale e tra “due amici”, ecco il conduttore rivelare alla Parisi alcune sue preoccupazioni in vista del futuro.

Heather Parisi – www.donnaglamour.it

“A me preoccupa l’idea, sarò molto egoista, ma l’idea di non esserci più, di sparire, di non lasciare un segno, di non diventare un fiore, una palma…”, si sente dire da Baudo. “Sarebbe bellissimo… Se tornassi mi piacerebbe essere una bella farfalla, di quelle variopinte… Però purtroppo la farfalla vive pochissimo”. E spiegando ancora le sue preoccupazioni, Baudo disse in quella occasione: “Il mondo di oggi. Mi preoccupa che l’uomo non rispetti più l’uomo. Ormai siamo in guerra continua”.

La promessa: il video

Ad accompagnare la clip dell’intervista, da parte della Parisi è arrivato anche un commento con tanto di promessa fatta: “17 anni fa, nella quiete di casa, mi hai regalato una intervista che custodisco nel cuore”, ha scritto prima di ricordare il dialogo con Baudo. “’Vorrei mi facessi un regalo’, mi dicesti con quel sorriso coinvolgente. ‘Quale?’, chiesi curiosa. E tu, con la voce calda di chi sa parlare all’anima: ‘Tienila per un giorno lontano lontano…’. Quelle parole, Pippo, sono diventate una promessa. La mia promessa a te. Oggi, mentre il mondo ti saluta, io sento solo un arrivederci. Perché qualcosa di così luminoso non può svanire: ritornerà, in un abbraccio, in una risata, in un sipario che si riapre. Ciao, Pippo”.