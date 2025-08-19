Rai 1 prepara un nuovo game show estivo al posto di Affari Tuoi per affrontare Mediaset. Ecco le prime indiscrezioni.
La Rai si prepara a un cambiamento importante per la prossima stagione televisiva estiva, con mosse pensate per contrastare i buoni risultati di Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, il palinsesto di Rai 1 subirà un rinnovamento significativo in access prime time, proprio nella fascia in cui il pubblico è abituato a seguire Affari Tuoi. Le voci parlano di un nuovo game show pronto a prendere il posto del programma condotto da Stefano De Martino, che tornerà invece regolarmente in autunno.
Su Rai 1 in arrivo un nuovo game show
In attesa dell’inizio della nuova stagione con Ballando con le Stelle e il ritorno di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi, la Rai starebbe lavorando a una novità pensata appositamente per il periodo estivo.
L’azienda, secondo quanto riportato da fonti come Hit e Cinguetterai, avrebbe già pianificato con dieci mesi di anticipo un nuovo game show in access prime time.
L’appuntamento sarebbe fissato tutte le sere intorno alle 20:30, nella fascia lasciata libera da Affari Tuoi durante la pausa estiva. “In Rai si è già deciso, con 10 mesi di anticipo, di presentare la prossima estate un nuovo game show nell’access prime time di Rai 1” riporta l’indiscrezione. In più, lo storico programma Techetechetè troverebbe una nuova collocazione, segno di una strategia mirata a rinfrescare l’offerta serale della rete.
In Rai si è già deciso, con 10 mesi di anticipo, di presentare la prossima estate un nuovo game show nell’access prime time di Rai 1, tutte le sere alle 20:30, quando #AffariTuoi di Stefano De Martino andrà in pausa.— Cinguetterai (@Cinguetterai) August 18, 2025
Per #Techetechete sarà prevista una nuova collocazione.
(Hit) pic.twitter.com/lE8Fv4fGnN
Le sfide contro Mediaset e le incognite
La decisione sembra inserirsi in una più ampia strategia di contrasto agli ascolti di Canale 5, che con La Ruota della Fortuna ha ottenuto numeri importanti.
Il confronto tra i due colossi televisivi non si limita dunque alla stagione invernale, ma si estende anche all’estate, quando la programmazione è tradizionalmente più leggera.
Restano tuttavia molti interrogativi sul nuovo format: non si conoscono né i dettagli del gioco né il nome del conduttore, e al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte della Rai.