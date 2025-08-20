Gaia annulla la data di Gonnesa per motivi di salute, l’annuncio social preoccupa i fan: “Il corpo mi fa brutti scherzi”.

Si sa che l’estate è la stagione dei concerti, perciò quando arriva l’annuncio della cancellazione di qualche data ci si chiede quali siano i motivi dietro questa scelta. Nelle scorse ore la cantante Gaia ha annunciato un breve stop al suo tour estivo 2025 per motivi di salute. La cantante, molto attesa a Gonnesa in Sardegna nella serata di mercoledì 20 agosto, ha comunicato tramite una storia su Instagram la decisione di annullare il concerto previsto in Piazza del Minatore. Un imprevisto che ha sorpreso i fan, desiderosi di ascoltarla dal vivo. La notizia arriva a pochi giorni dallo sfogo pubblicato sui social che aveva allarmato i fan. Ma scopriamo che cosa è successo e come sta oggi la cantante.

Concerto annullato: l’annuncio di Gaia

In alcune storie Instagram, Gaia Gozzi ha annunciato: “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani a Gonnesa è purtroppo annullata“.

Un messaggio diretto che ha immediatamente allarmato i fan della cantante. Senza entrare nei dettagli della sua condizione, Gaia ha voluto esprimere tutto il dispiacere per la mancata esibizione, aggiungendo che quel concerto era per lei particolarmente importante: “Ci tenevo tantissimo, mi dispiace da morire“.

Gaia Gozzi – www.donnaglamour.it

Ma la preoccupazione dei fan è rivolta alla salute della cantante, che non ha voluto rivelare dettagli del malore che l’ha colpita.

Gaia rassicura i fan: “Tornerò prestissimo”

Nonostante la delusione per l’annullamento della data sarda, Gaia ha tenuto a tranquillizzare i fan con un messaggio di speranza: “Prometto che tornerò prestissimo per recuperare come si deve“.

Il tour estivo della cantante prosegue infatti con altre tre tappe che al momento risultano confermate. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, seguito dal concerto del 23 agosto a Padula, presso la suggestiva Certosa di San Lorenzo. L’ultimo show del tour sarà invece il 13 settembre a Cuneo, in occasione del Connessioni Festival.

L’annullamento della data di Gonnesa rappresenta una battuta d’arresto inevitabile, ma i fan potranno ancora seguirla dal vivo nei prossimi appuntamenti.