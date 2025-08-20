Me Contro Te annullano il matrimonio fissato per settembre: Sofì e Luì raccontano il motivo ai fan in un video social.

I Me Contro Te, amatissimi dal pubblico più giovane e non solo, hanno sorpreso i fan con un annuncio inaspettato. Dopo mesi di attesa e dopo aver comunicato che il matrimonio si sarebbe svolto a settembre 2025, Sofì e Luì hanno deciso di fare chiarezza attraverso un video. La notizia ha subito fatto il giro del web, alimentando reazioni contrastanti tra chi li sostiene e chi ironizza sulla decisione. Ma scopriamo che cosa è successo.

Perché i Me Contro Te hanno rimandato il matrimonio

Il titolo del reel pubblicato sui social da Sofì e Luì è chiaro: “Matrimonio annullato“.

A spiegare le ragioni è stato per primo Luì, Luigi Calagna, che davanti alla telecamera ha detto: “Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026“.

Accanto a lui Sofì, Sofia Scalia, ha aggiunto: “Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo“. I due hanno quindi sottolineato che non si tratta di una scelta improvvisa, ma della volontà di garantire un evento unico e curato nei dettagli.

Un matrimonio pensato anche per i fan

La coppia ha spiegato che il rinvio nasce dall’idea di voler coinvolgere direttamente la community che li segue da anni.

“L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere – hanno raccontato -. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati“.

Sofì e Luì hanno concluso con una promessa: “Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente possiamo dirvi è che sarà primavera 26“.