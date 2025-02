I Me contro Te si sposano: Luì e Sofì annunciano la data delle nozze tanto attese, il post scatena una pioggia di commenti.

Luì e Sofì, i famosissimi YouTuber del duo “Me contro Te“, hanno finalmente annunciato la tanto attesa data del loro matrimonio. Dopo aver ricevuto la proposta di nozze nel 2021, i due influencer hanno rivelato che si sposeranno a settembre 2025. L’annuncio è arrivato con un emozionante video sui social, dove hanno mostrato la data delle nozze su un cartellone, mentre una pioggia di coriandoli dorati celebrava il momento speciale.

Me contro Te: la proposta di nozze nel 2021 e l’attesa per il matrimonio

Il matrimonio di Luì e Sofì è stato un sogno che si è realizzato con la proposta di Luigi Calagna nel 2021. In una cornice romantica sul lago di Como, Luì si era inginocchiato davanti a Sofì chiedendole la mano con un brillante anello.

Sofì, visibilmente emozionata, aveva rivelato di non aspettarsi un gesto così importante, ma di essere rimasta senza parole per la sorpresa.

Tuttavia, la pandemia e gli impegni lavorativi hanno fatto slittare la realizzazione del sogno, facendo attendere ancora un po’ i loro numerosi fan. Dopo anni di attesa, la coppia ha finalmente condiviso con il pubblico la tanto desiderata data delle nozze.

La carriera dei Me contro Te e il successo del duo

I Me contro Te sono diventati un fenomeno globale, iniziando come YouTuber e poi espandendo la loro carriera in vari ambiti, tra cui serie TV, concerti, libri e film. Il loro legame con i fan è sempre stato molto forte, ed è proprio per questo che hanno scelto di condividere questo importante momento con loro attraverso i social.

Sotto al post dell’annuncio sono arrivati centinaia di commenti i fan e amici entusiasti del grande passo che Luì e Sofì stanno per compiere.

Ora non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli delle attesissime nozze.