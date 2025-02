Rose Villain risponde alle accuse di plagio per il design dei suoi prodotti cosmetici, il suo staff rompe il silenzio.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, la cantante Rose Villain si è ritrovata al centro di una polemica social per via del suo brand di cosmetici, Good Villain Beauty. La cantante e imprenditrice è stata accusata di plagio riguardo al design di un prodotto innovativo: il “BFF”, un connettore che unisce matita e lip balm. Le accuse arrivano da un marchio australiano, Lippy Links, che ha registrato un design simile, sollevando un polverone sui social.

Dopo giorni di polemiche social, il team di Villain ha rotto il silenzio dando una risposta agli utenti.

Il comunicato di Good Villain Beauty

In risposta alle gravi accuse ricevute sui social, lo staff di Rose Villain ha rilasciato un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione.

“Ci avete scritto per giorni, chiedendoci spiegazioni riguardo al BFF“, ha dichiarato il team. “Non ci siamo esposti prima, poiché riteniamo che accuse infondate e toni aggressivi raramente favoriscano un confronto costruttivo. La nostra scelta è stata quella di adottare un design semplice e funzionale, proposto insieme a molte altre opzioni simili“.

Rose Villain

Il comunicato prosegue spiegando che il team di Rose Villain non era a conoscenza del fatto che il design fosse registrato esclusivamente in Australia. “Abbiamo verificato che esistono prodotti simili registrati per la stessa funzione fin dal 2010. Nessuno ha veramente inventato questo tipo di soluzione“.

Nonostante ciò, il brand sottolinea il proprio impegno nel dialogo e nella risoluzione della situazione con Lippy Links, cercando una soluzione condivisa basata sul rispetto reciproco.

La difesa del brand: il focus sull’imprenditoria femminile

Il comunicato si conclude con un messaggio di supporto all’imprenditoria femminile, e il team continua esprimendo rammarico per la distrazione che le polemiche hanno causato rispetto ai valori del brand.

“Ci dispiace che l’attenzione si sia spostata dal nostro impegno per un make-up clean, 100% vegan e cruelty-free, a causa di questa situazione” ha affermato lo staff della cantante.

Riusciranno queste parole a placare la polemica? Non ci resta che attendere per scoprirlo.