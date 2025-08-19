Amadeus alla camera ardente di Pippo Baudo, l’omaggio: “Unico, senza eredi. Solo Fiorello può fare varietà”.

Al Teatro delle Vittorie di Roma si è aperta la camera ardente per rendere omaggio a Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana. Tra i presenti anche Amadeus, che ha voluto ricordare la figura del conduttore con parole cariche di affetto e riconoscenza, sottolineando l’unicità del suo ruolo nella storia della Rai e della televisione. Scopriamo che cosa ha detto il conduttore televisivo.

Amadeus: “Baudo unico, Fiorello solo capace di fare varietà”

“Intitolare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo sarebbe una cosa giustissima” ha dichiarato Amadeus uscendo dalla camera ardente.

Il conduttore ha, inoltre, voluto ribadire l’importanza di ricordare e celebrare i grandi protagonisti della tv: “Sta a noi e alla televisione far sì che i grandi personaggi come Baudo vengano sempre ricordati, citati e presi come esempio. Non solo nei prossimi giorni“.

Pippo Baudo – www.donnaglamour.it

Amadeus ha poi sottolineato l’unicità del conduttore scomparso: “Non esistono eredi di Pippo Baudo, così come di Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo ed Enzo Tortora. Sono unici. L’unico che oggi potrebbe fare varietà è Rosario Fiorello“.

Ricordando il collega, Amadeus ha parlato anche della difficoltà di riproporre la televisione di un tempo: “Oggi è difficile fare la televisione di una volta, ma non è detto che non si possa provare. La tv di Pippo era sempre avanti, come i suoi Sanremo. Lui è stato un rivoluzionario sotto tutti i punti di vista“.

Il ricordo personale

Amadeus ha voluto condividere un episodio privato, avvenuto poco prima del suo debutto al Festival: “Pranzammo insieme in un ristorante vicino al Teatro delle Vittorie. Mi chiese di sedermi al tavolo con lui e mi disse ‘tu devi fare Sanremo‘“.

Il conduttore ha, poi, rivelato: “Mi elencò una serie di cose che io ho preso come comandamenti da osservare. Non dimenticherò mai i suoi consigli“.