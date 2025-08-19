Nuovi colpi di scena da due protagonisti di Temptation Island: gli avvocati Sonia e Alessio pronti al grande passo.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia continuano ad attirare l’attenzione dopo la loro partecipazione a Temptation Island 2025. La coppia, protagonista di un percorso turbolento e spesso al centro delle critiche, sembrerebbe pronta a un nuovo e inatteso capitolo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il loro legame si sarebbe consolidato fino a portare a una decisione importante che ha sorpreso fan e detrattori. Ma scopriamo gli ultimi rumors.

Sonia e Alessio vicini alle nozze

Nei giorni scorsi la coppia di avvocati aveva già attirato l’attenzione dopo che ha iniziato a circolare l’inaspettata notizia della cancellazione dall’ordine degli avvocati da parte di entrambi i protagonisti del programma di Canale 5.

Ma oggi è spuntata un’altra incredibile notizia: i due sarebbero vicini alle nozze.

La notizia è emersa attraverso una segnalazione anonima riportata da Deianira Marzano sui social. “Lui sta prendendo la cresima perché si devono sposare” si legge nelle storie condivise dall’esperta di gossip.

Se confermata, la coppia più chiacchierata del programma sarebbe dunque a un passo dal matrimonio. Una svolta che arriva dopo mesi difficili e che sembrava improbabile, considerando che lo stesso Alessio, durante il reality, aveva definito la sua proposta come un gesto “di gratitudine” e non frutto di un sentimento pienamente consapevole.

Dubbi familiari e scelte professionali

Mentre sul fronte sentimentale la coppia sembra aver trovato stabilità, non mancano i dubbi legati alla loro vita professionale e familiare. Pare, infatti che Alessio e Sonia avrebbero deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati, scelta compiuta prima della loro partecipazione a Temptation Island per evitare conflitti etici e professionali.

Inoltre, i genitori di Alessio, Rosa Calabrese e Pietro Loparco, hanno espresso pubblicamente il loro malessere. “Sei sparito da sette mesi, facci sapere che stai bene” hanno dichiarato in un’intervista.