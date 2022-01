Nonostante ci sia una diffida in corso, il tenore ignora tutto e continua ad offendere Miriana Trevisan per quanto riguarda il suo rapporto con gli uomini.

Dopo averle dato della “poco di buono” offendendola come madre, Katia Ricciarelli torna all’attacco sperando di non essere sentita dal pubblico. Il tenore parlando con Soleil Sorge fa un’altra insinuazione poco elegante su Miriana Trevisan nonostante sia in corso una diffida indetta da Pago per difendere l’ex moglie.

Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli

Come riporta Blogtivvu, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge insinuano che dopo l’uscita di Biagio Miriana Trevisan si stia avvicinando a Barù. Proprio la modella italo americana dichiara: “Adesso si sta avvicinando a Barù” e il tenore afferma: “E’ un numero….Gli uomini sono solo un numero per lei.“

La soprano ha dunque ignorato la diffida di Pago e quali saranno questa volta le conseguenze? Il pubblico del web voleva già a gran voce la squalifica della Ricciarelli per molte frasi razziste e gravi nei confronti di Lulù e di altri inquilini. A questo punto potrebbe arrivare anche un provvedimento legale più serio? Ancora non è certo ma sicuramente la frase della gieffina si è sentita forte e chiara, nonostante lei pensasse di poterla camuffare.

