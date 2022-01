Alberto Matano fa una dedica al suo mentore e collega David Sassoli scomparso: le parole del giornalista commuovono il web per la loro sincerità e dolcezza.

Il condutture de La vita in diretta, ricorda il suo collega che al tempo stesso è stato per lui amico e mentore: David Sassoli scomparso oggi. Alberto Matano pubblica una foto del giornalista sorridente e poi gli fa una dedica speciale. Per lui è un momento di grande dolore perchè i due si conoscevano da tanti anni.

La dedica di Alberto Matano per la morte di David Sassoli

“Ciao David, che dispiacere. Mi ricordo nella tua stanza al Tg1 la giacca sempre pronta per l’edizione straordinaria ei tuoi consigli preziosi per il mio primo servizio per Tv7. Noi tutti siamo orgogliosi di te. Resta la tua lezione dì libertà e passione.” Questa le dedica su Instagram di Alberto Matano per il collega e amico David Sassoli.

Il giornalista ha lottato tra la vita e la morte ma quest’ultima ha avuto la meglio e purtroppo non ce l’ha fatta. Sono tanti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi che lo hanno apprezzato e ammirato per la sua bontà e professionalità e che ora piangono la sua scomparsa. Ecco la dedica:

