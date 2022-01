Manila Nazzaro spiffera tutte le nomination della serata di ieri a Katia Ricciarelli, questo secondo il regolamento del GF Vip è una violazione.

L’ex Miss Italia non ha colto, molto probabilmente, la gravità di aver rivelato a Katia Ricciarelli tutte le nomination della puntata di ieri sera, al GF Vip 6. Svelarlo va contro il regolamento del reality e per lei il web chiede dei provvedimenti seri.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro

Come riporta Blogtivvu, Manila Nazzaro di ritorno dalle nomination parla con Katia Ricciarelli e dichiara: “Miriana da Soleil, Soleil da Miriana. Soleil ha preso anche da Manuel, boh ne ha prese… Manuel l’ha presa da Sophie che dice “tanto sappiamo che va via”. Così lex Miss ha svelato tutti i voti della serata di ieri al GF Vip, violando il regolamento in modo evidente.

Il web in queste ore ha fatto scoppiare una polemica di chi vorrebbe la squalifica o un duro provvedimento per Manila. In tanti si sono rivoltati per la faccenda delle principesse Selassiè e Katia Ricciarelli dove non c’è stata squalifica per il tenore e ora chiedono che il GF faccia qualcosa in merito almeno per la Miss. Qualcuno sottolinea che in questa edizione non siano stati presi i giusti provvedimenti e che qualcuno sia “raccomandato” e protetto dallo stesso Signorini.

