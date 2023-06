Secondo un rumor diventato sempre più insistente, il Principe William e la duchessa Kate Middleton dormirebbero in stanze separate.

Crisi in atto tra il Principe William e sua moglie, Kate Middleton? Il rumor ha iniziato a circolare già da diversi mesi ed è diventato sempre più insistente quando si è sparsa la voce che William avrebbe tradito Kate (con la marchesa Rose Hanbury). Nelle ultime ore il Sun ha fatto sapere che lui e la moglie dormirebbero in stanze separate, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono se non possa trattarsi dell’inizio della fine tra i due.

Kate Middleton e William: le stanze separate

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, il Principe William e Kate Middleton dormirebbero in stanze separate. A causare il presunto allontanamento tra i due sarebbero stati “lo stress” e la “pressione” vissuta a corte negli ultimi mesi (ossia da quando Carlo è diventato Re). Sulla questione al momento non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se davvero la coppia subirà un allontanamento.

William e Kate sono senza dubbio tra le coppie più celebri tra i Reali di tutto il mondo e la loro unione è stata coronata dalla nascita di tre figli.

