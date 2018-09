La sorprendente impresa di un fan di Julia Roberts!

Un ragazzo ha viaggiato dall’Indonesia a Toronto per vedere dal vivo il suo idolo: Julia Roberts, che lo ha invitato sul palco insieme a lei.

Un giovane fan di Julia Roberts ha viaggiato per migliaia di chilometri con il solo obiettivo di incontrare la propria star preferita: dall’Indonesia a Toronto, dove l’attrice stava presentando il suo ultimo film. Quando la Roberts è venuta a conoscenza dell’impresa del suo fan lo ha invitato a salire sul palco del Toronto International Film Festival, lo ha abbracciato e si sono scattati una meritata foto insieme.

Julia Roberts e l’impresa titanica di un fan

Un viaggio in giro per il mondo con l’obiettivo finale d’incontrare Julia Roberts che, stupita dall’impresa del giovane, ha deciso di ripagarlo pubblicamente con un abbraccio e uno scatto insieme. Certo un’impresa non comune, che ha lasciato commossa e stupita l’attrice di film cult e che ha fatto immediatamente il giro del web con un video:

When Julia Roberts realized a fan flew from Indonesia to see her, she went out into the audience, gave him a hug and a photo-op he'll never forget because, again, Julia Roberts is a damn treasure. 📸 #TIFF18 pic.twitter.com/7EUBF9l1tk — TIFF (@TIFF_NET) September 10, 2018

Al Toronto International Film Festival, dove si è svolta la conferenza stampa in cui Julia Roberts ha incontrato il suo fan, l’attrice stava presentando la sua ultima fatica cinematografica: Ben is black. L’ultimo film drammatico di Peter Hedges (sceneggiatore di About A Boy e Buon compleanno Mr Grape) che racconta il ritorno a casa di un uomo da un centro di recupero per tossicodipendenti.

Julia Roberts: il marito e la vita privata dell’attrice

Julia Roberts è sposata da 16 anni con il cameraman Danny Morder. “È un essere umano straordinario, ci divertiamo così tanto”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista riportata da Vanity Fair a proposito di suo marito. La coppia ha tre figli: Hazel, il suo gemello Phinnaeus, e il piccolo Henry.

Il loro segreto per un amore duraturo e passionale? Non perdere i momenti importanti dei propri figli e soprattutto… baciarsi! “Lo dico davvero, e non è un’esclusiva delle coppie dello spettacolo”, avrebbe dichiarato l’attrice a Vanity Fair.