Italia’s Got Talent 2025: ecco quando inizia, chi sono i giudici e molto altro

Da quando inizia alla nuova giuria, passando per i conduttori, ecco tutto quello che c’è da sapere su Italia’s Got Talent 2025.

Uno dei talent show più amati della televisione italiana è pronto a tornare con una nuova edizione, la numero 14 della sua storia per la precisione. Di quale programma stiamo parlando? Di Italia’s Got Talent, il talent show dove persone di qualunque età hanno la possibilità di mostrare il proprio talento in qualunque campo (musica, ballo, giochi di prestigio, comici e molto altro). Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Italia’s Got Talent 2025.

Italia’s Got Talent 2025 quando inizia?

La prima puntata di Italia’s Got Talent 2025 sarà trasmessa venerdì 5 settembre 2025. In totale le puntate di questa edizione del programma sono nove, la finale sarà trasmessa in diretta venerdì 31 ottobre 2025.

Aurora Leone

Dove vedere Italia’s Got Talent 2025?

Le prime cinque edizioni di Italia’s Got Talent erano state trasmesse da Canale 5, poi il programma era passato su Sky Uno con le repliche in chiaro prima su Cielo e poi su TV8. Dalla 13a edizione, andata in onda nel 2023, a trasmettere il programma è Disney +. Anche Italia’s Got Talent 2025 sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Disney +.

Le varie puntate dovrebbero poi essere mandate in replica in chiaro su TV8, come avvenuto nella precedente edizione.

Italia’s Got Talent 2025: i conduttori

Alla conduzione di Italia’s Got Talent 2025 sono stati confermati Aurora Leone e Fru: i due comici del collettivo The Jackal avevano presentato anche la scorsa edizione del talent show.

Italia’s Got Talent 2025: la giuria

Per quel che riguarda la giuria di Italia’s Got Talent 2025 sono state confermate Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. Confermato anche Frank Matano, l’unica novità è invece rappresentata da Alessandro Cattelan che prende il posto di Khaby Lame.