Da quando inizia alle anticipazioni: ecco tutto quello che c’è da sapere su Cuori 3, la fiction di Rai 1 con protagonista Pilar Fogliati.

Una delle serie TV più amate degli ultimi anni, tra quelle andate in onda su Rai 1, è senza dubbio Cuori. La fiction è ambientata negli anni ’60, proprio quando hanno iniziato a essere effettuati i primi trapianti di cuori, e ha per protagonisti un gruppo di medici dell’ospedale Le Mollette di Torino: nel corso delle varie puntate, oltre che le vicende mediche che vedono coinvolti i vari personaggi, sono seguite anche quelle personali. Le prime due stagioni sono state molto seguite e ora sono in tanti ad attendere l’uscita di Cuori 3: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Cuori 3 quando inizia?

Ma quando inizia Cuori 3? Le riprese delle varie puntate della fiction sono iniziate nel corso del mese di gennaio del 2025 e la messa in onda su Rai 1 è prevista per l’autunno, anche se non è ancora stata comunicata la data ufficiale del debutto della nuova stagione.

Matteo Martari

Cuori 3: il cast della fiction

I due protagonisti principali della fiction, Pilar Fogliati e Matteo Martari, torneranno ovviamente nei loro rispettivi ruoli, quelli di Delia Brunello e di Alberto Ferraris. Ma nel cast è previsto anche l’ingresso di una new entry: Giulio Scarpati. L’attore interpreterà un sensitivo, il suo personaggio sarà ispirato a Gustavo Rol.

Cuori 3: le anticipazioni sulla fiction

Ma che cosa succederà nelle puntate di Cuori 3? La storia tra Delia e Alberto sarà ovviamente ancora al centro della trama, poi si scoprirà se Cesare Corvara riuscirà a sopravvivere dopo l’infarto che lo ha colpito mentre era in auto al termine della seconda stagione. Quel che appare certo è che nella terza stagione assisteremo a due matrimoni: non è invece noto chi saranno gli sposi.