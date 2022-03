Instagram potrebbe ottenere a breve un aggiornamento, guadagnando una nuova funzione per le Storie ed inserendo le risposte vocali.

In questo periodo l’app di Instagram sta ottenendo diverse funzioni che un tempo erano solo un sogno per utenti e creatori digitali. Segno della volontà di investire sia sul social che su chi ne usufruisce ogni giorno facendone, uno dei più apprezzati in tutto il mondo.

Proprio di recente è emersa la possibilità di un nuovo aggiornamento per le Storie che consisterebbe nella possibilità di rispondere ad un vocale. Una novità assoluta e non ancora confermata ma che se fosse vera farebbe la felicità di molti.

Instagram: come funzionerebbe l’opzione delle risposte vocali alle Storie

Iniziamo con il precisare che la novità è ancora più un rumor che una certezza.

donna con smartphone

A differenza della conferma ufficiale dell’arrivo dei moderatori per le dirette, infatti, la notizia è stata rilasciata da Alessandro Paluzzi e non da Meta.

Eppure, già in passato alcune delle anticipazioni di Paluzzi si sono poi confermate. Motivo per cui l’attenzione, al momento, è puntata più che mai sulla possibilità di poter usufruire della risposta vocale alle storie.

Questa, funzionerebbe un po’ come per il resto. L’utente oltre alle possibilità già in uso come quella di inviare delle gif o di scrivere un messaggio di testo, dovrebbe infatti poter mandare addirittura un vocale. Un sogno per chi, preso dall’impeto del momento, ha desiderato più volte di poter reagire così piuttosto che con il semplice testo.

Ovviamente, al momento, non è ancora certo che questo rumor corrisponda a realtà. Date le tante novità, non è però da escludere. Quel che resta da capire è quando la notizia sarà, eventualmente, confermata.

Le recenti evoluzioni delle Storie

Quella appena descritta non sarebbe l’unica novità per ciò che riguarda le Storie di Instagram.

Proprio di recente è stata infatti implementata la funzione di inviare like in privato.

Le Storie, dopotutto, si stanno rivelando sempre di più uno degli aspetti più apprezzati del noto social e ciò le sta rendendo sempre più famose.

Non è quindi difficile ipotizzare che con il passare del tempo, le novità in merito saranno sempre di più.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG