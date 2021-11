Un drama che sfocia nel thriller, nel mistero e addirittura nella commedia: la serie sudcoreana Inspector Koo è questo e molto di più!

Un drama con sfumature di thriller, mistero e commedia. Inspector Koo è la nuova serie di Netflix girata in Corea del Sud, focalizzata sulle vicende di una investigatrice. A differenza di tanti suoi prodotti, il gigante dell’on-demand sta rilasciando gli episodi non in un blocco unico, bensì a scaglioni. La storia promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo e chi ha già avuto modo di assistere ad alcune puntate può confermare quanto gli intrighi proposti abbiano la capacità di appassionare. In un periodo estremamente foriero di soddisfazioni per il Paese asiatico, con Squid Game capace di infrangere ogni record di visualizzazioni, lo show è potenzialmente in grado di confermare lo stato di grazia vissuto da un intero movimento nel panorama internazionale. Ecco tutto ciò che bisogna sapere a riguardo, dall’uscita alla trama, fino al cast e alle location.

Inspector Koo: a quando l’uscita in Italia?

Trasmesso dall’emittente nazionale jBTC, Netflix ha iniziato a proporre in contemporanea mondiale (e, dunque, anche nella nostra penisola) i 12 episodi complessivamente previsti. Il debutto è avvenuto il 30 ottobre 2021, mentre, per quanto riguarda i due appuntamenti conclusivi, le date da segnarsi in calendario sono i prossimi 4 e 5 dicembre.

Inspector Koo

Inspector Koo: la trama

Koo Kyung Yi è un ex agente di polizia diventato un detective privato e investigatore assicurativo, dotato di un’intelligenza ben al di sopra della media, determinato a risolvere cold case semplicemente per l’adrenalina provata, anziché contribuire a una maggiore giustizia nel mondo. La sua più grande sfida la attende quando uno studente universitario, altrettanto brillante, si tramuta in un serial killer.

Il cast di Inspector Koo

Lee Young-Ae veste i panni della protagonista Koo Kyung-yi, una donna molto in gamba intenta a fermare un serial killer, in una missione che considera una specie di gioco. Risponde agli ordini di Na Je-hee (Kwak Sun-young), il capo della squadra di NT Life Insurance, un personaggio centrale così come Kei (Kim Hye-jun), un misterioso studente universitario appassionato del club teatrale. Completano il cast principale: Kim Hae-sook (Yong Sook / Director Yong), Baek Sung-chul (Santa / Han Kwang-wook) e Jo Hyun-chul (Oh Kyung-soo).

Inspector Koo: il trailer

Attraverso i proprio canali ufficiali, Netflix ha reso disponibile, in prossimità del lancio, il teaser trailer. Eccolo:

