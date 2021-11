Bisio è il protagonista di Tutta colpa di Freud, la serie TV ispirata all’omonimo film: dal cast alla trama, tutto ciò che c’è da sapere.

Nel 2014 usciva nelle sale cinematografiche la commedia diretta da Paolo Genovese Tutta colpa di Freud. Il film ebbe un buon successo conquistando sia il pubblico che la critica e sette anni anno dopo è stato fonte d’ispirazione per un’omonima serie TV ideata (ma questa volta non diretta) sempre da Paolo Genovese. Tutta colpa di Freud è uscita su Amazon Prime Video il 26 febbraio 2021 e dall’1 dicembre dello stesso anno è trasmessa in quattro prime serate (in totale è composta da otto episodi) su Canale 5 in streaming anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Tutta colpa di Freud, la serie TV: la trama

Il protagonista principale di Tutta colpa di Freud è Francesco Taramelli, un psicoanalista di Milano, separato dalla moglie e con tre figlie che ha cresciuto da solo. La primogenita è Sara, una donna ormai prossima al matrimonio, la seconda è Marta, una ricercatrice universitaria, la terza è Emma che ha appena finito il liceo e, come fatto in precedenza dalle due sorelle, lascia la casa paterna.

Francesco nel frattempo inizia lui stesso ad andare in terapie ma faticherà a ritrovare la serenità perché, per una serie di particolari circostanze, Sara, Marta e Emma tornano pressoché in contemporanea a vivere con lui. Il protagonista si ritroverà quindi a dover gestire una situazione del tutto imprevista e nello stesso tempo portare avanti il proprio lavoro e mettere a posto anche la sua vita.

Tutta colpa di Freud, la serie TV: il cast

A interpretare il ruolo del protagonista, Francesco Taramelli, è Claudio Bisio. Le tre figlie, Sara, Marta e Emma, sono invece impersonate da Caterina Shulha, Marta Gastini e Demetra Bellina.

Nel cast della serie TV Tutta colpa di Freud troviamo poi anche Claudia Pandolfi, Max Tortora, Luca Bizzarri, Lana Vladi, Valerio Morigi, Luca Angeletti e Stefania Rocca.

