INPS, bonus da 1000 euro in arrivo ad agosto: a chi spetta e come richiederlo

INPS, in arrivo mille euro ad agosto: il nuovo bonus a sostegno delle famiglie: in cosa consiste e quali requisiti bisogna rispettare.

Con la Legge di Bilancio 2025, è stato presentato un bonus una tantum di 1.000 euro, erogato dall’INPS e rivolto ai nuclei familiari che accolgono un nuovo componente in famiglia mediante nascita, adozione e affido preadottivo. La misura è retroattiva ed è valida, pertanto, dal 1° gennaio 2025 e sarà valida fino al 31 dicembre dello stesso anno. Scopriamo, dunque, chi può ricevere il bonus e quali requisiti bisogna rispettare.

INPS, in arrivo bonus da 1000 euro ad agosto: in cosa consiste

L’incentivo è chiamato Bonus nuovi nati e non è soggetto a tassazione e, dunque, esente da imposizione fiscale: inoltre, è possono ottenerlo tutte le famiglie residenti in Italia che rispettino determinati requisiti.

Il richiedente, infatti, deve essere cittadino italiano, comunitario e/o proveniente da Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno UE di lungo periodo. La soglia massima dell’ISEE minorenni è fissata a 40.000 euro e non tiene conto degli importi percepiti tramite l’Assegno Unico Universale.

bonus lettera

Bisognerà, inoltre, effettuare richiesta per ciascun figlio e unicamente tramite i canali digitali ufficiali dell’INPS: portale web, app mobile o, in alternativa, con il supporto dei centri di assistenza fiscale e patronati.

Particolarmente importante, in tale ottica, è la proroga dei termini di presentazione, che passano da 60 a 120 giorni dall’evento. Per le nascite e gli affidi avvenuti nei primi mesi del 2025, la scadenza utile è fissata al 22 settembre 2025. Tuttavia, per tutti gli eventi antecedenti all’attivazione del servizio – stabilita nel 17 aprile 2025 – la domanda doveva essere presentata entro il 16 giugno 2025-

Nuove politiche a sostegno della famiglia

Con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025, l’INPS ha specificato che le domande saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a circa 680 milioni di euro per l’anno in corso. Si tratta – quindi – di una misura a capienza limitata, per la quale è fondamentale agire con tempestività.

Il Bonus Nuovi Nati fa parte di una serie sostegni più articolata, che si affianca ad altre misure che fanno parte del welfare italiano.

Negli ultimi anni, sono stati effettuati interventi analoghi al fine di sostenere le famiglie nei momenti più importanti della crescita dei propri figli, tra i quali possiamo annoverare l’Assegno Unico Universale e altri sostegni di natura territoriale.