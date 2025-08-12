Le frasi più famose e iconiche di Amadeus

Vi presentiamo una selezione delle migliori frasi di Amadeus, uno dei conduttori più amati della televisione italiana.

Il panorama della televisione italiana è vasto e variopinto, e tra i suoi protagonisti più brillanti spicca senza dubbio Amadeus. Con una carriera che abbraccia quasi quattro decenni, il suo percorso professionale lo ha visto passare dalle onde radiofoniche alle luci del piccolo schermo, dalla conduzione di giochi a eventi di portata nazionale, non ultimo il Festival di Sanremo. Di seguito vi presentiamo una selezione delle sue frasi più belle e significative.

Frasi di Amadeus: riflessioni sulla vita e sulla carriera

Amadeus ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nei lontani anni ’80, inizialmente come disc jockey per poi approdare sul piccolo schermo. Lanciato da Claudio Cecchetto, ha iniziato la sua avventura a Radio Deejay, dove ha lavorato fino al 1994, per poi continuare la sua esperienza radiofonica in diverse emittenti fino al suo ritorno a RTL 102.5 nel 2008.

Amadeus

L’esordio in televisione avviene nel 1988, e da allora Amadeus ha condotto una varietà di programmi sia per Rai che per Mediaset, riuscendo a lasciare un’impronta indelebile nel panorama dei game show e dei programmi di intrattenimento italiani. Ecco una selezione delle sue frasi migliori:

Sono estremamente credente. Ritengo non ci sia cosa più bella ed intimistica che pregare da solo in una Chiesa completamente vuota.

L’ospite per me deve avere una funzione di spettacolo al servizio del programma.

Non credo che esistano persone devote a un’azienda, per tutta la vita. Ognuno va a sposare un progetto, un’idea o un direttore.

Il quiz è un genere che amo ma io faccio ancora la radio e il varietà e la musica sono parte del mio mondo.

Sono vent’anni che faccio questo mestiere nel modo più corretto, onesto possibile e soprattutto in modo da non turbare mai la sensibilità di nessuno: dalla nonna di ottant’anni al ragazzino adolescente di quindici.

Il mio primo Festival ha fatto Rumore, il secondo ha fatto stare Zitti e buoni, ma il terzo è da Brividi!

Non amo le etichette, non amo parlare di generi, si parla di esseri umani, ognuno è libero di vivere la propria vita come crede e di viverla pubblicamente. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esiste una donna che ama una donna, un uomo che ama un uomo e che tutto ciò è normale, l’amore non deve essere etichettato, e questo messaggio va portato ovunque, sul luogo di lavoro, in tv, nello spettacolo, con il rispetto di tutti, i bambini capiscono eccome, non mi pare siano mai stati sconvolti. L’importante è che non si sconvolgano i genitori, perché se tu non capisci un messaggio, non sai spiegarlo a tuo figlio.

Sarei bugiardo se dicessi di non essermi pentito di essere passato a Mediaset. Ma è stata un’esperienza per apprezzare quello che hai (o che avevi). Ho capito che casa mia è la Rai.

Le frasi più iconiche di Amadeus

Tra i successi più importanti di Amadeus spicca senza dubbio la conduzione del Festival di Sanremo dal 2020 al 2024, un incarico che ha confermato il suo talento e la sua versatilità come presentatore. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e di gestire con naturalezza le dirette ha reso queste edizioni particolarmente apprezzate, tanto da registrare uno share medio del 54,78% nel 2020, l’edizione più vista dal 1999. Ecco un’altra selezione di frasi: