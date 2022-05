Il fuoco che ha causato gravi danni ambientali a Stromboli potrebbe essere partito dal set di una fiction che si sta girando nella zona.

Ora da incubo a Stromboli dove un incendio divampato nella notte ha generato grossissimi danni. L’isola siciliana ha dovuto fare i conti con le fiamme per diverse ore e solo nella mattinata di oggi le cose sono migliorate grazie all’intervento dei vigili del fuoco e di tutti gli addetti al caso. Le fiamme si sono propagate per decine di ettari anche a causa di un forte vento di scirocco. Sulle cause dell’accaduto è stata aperta un’inchiesta anche se dalle prime indiscrezioni pare che tutto sia partita dal set di una fiction che si sta girando sul posto.

Incendio a Stromboli: cosa è successo

Fuoco fiamme incendio

Sono state ore di panico e paura a Stromboli dove le fiamme hanno fatto da padrone per diverse ore. Solamente questa mattina le autorità competenti sono riuscite a far tornare la situazione sotto controllo. Dalle prime ricostruzioni, riportate da Sky TG 24, pare che le fiamme sarebbero partite da un piccolo fuoco acceso dalla troupe che sta girando sull’isola di Stromboli una fiction sulla protezione civile. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma è stata aperta un’inchiesta.

Da quanto si apprende saranno sentiti il regista della fiction Marco Pontecorvo e anche alcuni componenti della troupe. Repubblica riporta le prime dichiarazioni dell’uomo: “Sono devastato, in quel momento non ero presente. Devo capire cosa è successo”.

Di seguito un post Instagram di RSI News a proposito dell’accaduto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG