Una tragica notizia ha colpito il mondo dello spettacolo: è morta Liliana De Curtis, figlia del grande Totò. Aveva 89 anni.

Un lutto davvero importante per il mondo dello spettacolo. Liliana de Curtis, figlia di Totò, è morta all’età di 89 anni. La donna, scrittrice e attrice, si è spenta nella sua abitazione a Roma. Era nata il 10 maggio 1933.

Morta Liliana De Curtis, figlia di Totò

Anna Magnani e Totò

Liliana, il cui nome completo era Liliana Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de Curtis di Bisanzio Gagliardi, era nata il 10 maggio 1933 ed era la figlia di Antonio de Curtis, in arte Totò, e di Diana Rogliani.

Il nome le era stato dato in onore e memoria di Liliana Castagnola, alla quale Totò fu legato sentimentalmente prima di conoscere la Rogliani, e che si era suicidata per lui.

Attrice e scrittrice, la donna ha partecipato alle riprese di alcuni film come “San Giovanni decollato” e “Orient express”. A teatro, invece, ha collaborato con l’autore-attore Antonino Miele, con cui ha recitato negli spettacoli “Pardon Monsieur Totò”e “Totò dietro le Quinte”. Con lo stesso Miele e con Matilde Amorosi ha anche scritto il libro dal titolo “Ogni limite ha una pazienza”, dedicato a suo padre.

Il ricordo della figlia

L’Ansa riporta anche un pensiero di sua figlia Elena Anticoli De Curtis che si è presa cura di lei sino alla fine: “Mamma, la prima parola che pronunci. Mamma, quando ti chiamo, ti vedo correre verso di me, mi prendi in braccio, mi guardi e mi abbracci forte forte al tuo petto. Mamma so che ci sei sempre con me, il calore del tuo corpo mi accompagnerá a vita. Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere. La vita é fatta di opposti: gioia e dolore, vita e morte, sonoro e muto, giorno e notte. Sono due assi che si incrociano e in quel punto centrale é racchiusa l’essenza della vita: l’amore”.

