Imma Tataranni: ecco da quali libri sono tratti i vari episodi della serie TV

Ecco quali sono i libri da cui sono tratte le puntate di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction di Rai 1 con Vanessa Scalera.

Una delle fiction Rai più amate dal pubblico, come dimostrano gli ottimi dati degli ascolti, è Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La serie TV, che ha come protagonista principale Vanessa Scalera, va in onda dal 2019 ed è liberamente tratta dai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia. A differenze di altre serie, come per esempio Rocco Schiavone o Il commissario Montalbano, per ogni puntata non corrisponde però un libro o un racconto con protagonista Imma Tataranni, la fiction non è infatti una fedele trasposizione televisiva delle opere di Mariolina Venezia. Vediamo però da quali libri è tratta Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Imma Tataranni: i libri da cui sono tratte le puntate

La prima volta in cui è comparso il personaggio di Imma Tataranni è stata nel 2009, quando nelle librerie è uscito il romanzo Come piante tra i sassi (Imma Tataranni e la storia sepolta), il libro che ha dato appunto il via alla saga con protagonista la PM di Matera tanto amata dal pubblico di Rai 1.

Una scena della fiction Imma Tataranni – www.donnaglamour.it

Mariolina Venezia ha poi scritto anche altri libri con la stessa protagonista: Maltempo (Imma Tataranni e gli inciampi del presente), uscito nel 2013, Rione Serra Venerdì (Imma Tataranni e le trappole del passato) uscito nel 2018, Via del Riscatto (Imma Tataranni e le incognite del futuro) uscito nel 2019 e Ecchecavolo – Il mondo secondo Imma Tataranni uscito nel 2021.

Mariolina Venezia ha poi collaborato anche alla realizzazione della serie TV nelle vesti di sceneggiatrici delle varie puntate. Se anche voi siete grandi fan di Imma Tataranni (e non lo avete ancora fatto) non vi resta che recarvi il libreria e poi leggere i romanzi da cui è tratta la serie TV.