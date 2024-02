Ilary e Bastian ha scelto il Sudafrica come meta per una vacanza all’insegna dell’amore e dell’avventura.

Durante le loro ultime vacanze, la popolare conduttrice televisiva Ilary Blasi e il suo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, hanno deciso di esplorare le meraviglie del Sudafrica. La conduttrice, che dopo il docu-film sulla sua separazione con Francesco Totti ha di recente pubblicato un libro aggiungendo dettagli all’argomento e che si prepara al debutto come attrice, si è presa una pausa per godersi alcuni giorni di relax in compagnia del fidanzato.

Gli scatti del viaggio in Africa

Tra le foto pubblicate sui social, a colpire l’attenzione dei fan è sopratutto un romantico selfie dei due al Penguin Park, con indosso abiti coordinati in tonalità azzurre e occhiali da sole. Ad attirare l’invidia dei fan sono anche alcune immagini dei paesaggi mozzafiato che stanno facendo da sfondo al loro viaggio, durante il quale hanno incontrato anche una colonia di pinguini.

La showgirl, nel frattempo è in attesa della prossima udienza in tribunale per la separazione da Francesco Totti, nella quale il giudice dovrà stabilire chi dei due ha tradito per prima. Totti invece è tornato da poco in Italia dopo un viaggio in occasione del capodanno cinese.

Ilary e Bastian: la passione per i viaggi

Dal loro primo viaggio “ufficiale” a Parigi, considerata la città dell’amore per eccellenza, Ilary e Bastian hanno condiviso numerose avventure in giro per il mondo, toccando mete da sogno come il Marocco, la Thailandia, la Turchia e il Brasile. Ma è a New York che il loro amore ha preso il via, rendendola una destinazione dal valore inestimabile ai loro occhi.

La scelta dell’Africa come meta attuale non è casuale. Ilary Blasi, infatti, ha già dimostrato un forte legame con questo continente, avendo intrapreso in passato un viaggio in Tanzania con i figli, in un momento di bisogno personale di riflessione e distacco dai riflettori, subito dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.