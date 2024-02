Il principe William ha partecipato ai Bafta 2024 senza la moglie Kate. L’emozione dopo i momenti difficili.

Quest’anno in occasione dei Bafta 2024 il principe William ha dovuto partecipare all’evento senza avere al suo fianco la moglie Kate Middleton.

Infatti, la principessa ha dovuto cancellare tutti i suoi impegni ufficiali fino a Pasqua a causa dell’operazione all’addome a cui si è sottoposta nelle scorse settimane. Attorno all’operazione hanno mantenuto il massimo riserbo e un alone di mistero non dichiarando di quali problemi di salute soffrisse la principessa. Tuttavia, gli esperti sono concordi nell’affermare che si è trattato di un problema di salute grave che ha preoccupato la famiglia reale.

Bafta, William commenta l’assenza della moglie

Per gli eventi ufficiali il principe William è sempre pronto a sfoggiare il suo miglior sorriso per stringere le mani e conversare piacevolmente. Tuttavia, non sono mancati momenti in cui ha abbassato la maschera e si è mostrato per quello che è: un marito preoccupato per la salute della moglie.

Principe William

Infatti, mentre chiacchierava con Elaine Bedell, ceo del Southbank centre, il principe ha affermato: “Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest’anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa”. Ha inoltre dichiarato che la moglie era molto dispiaciuta di non poter partecipare all’evento, spiegando che “Lei adora i Bafta”.

Le condizioni di salute di Kate

Il principe William non ha lasciato indizi sui problemi di salute della moglie Kate, mantenendo il mistero sulle sue attuali condizioni.

La principessa del Galles si trova nella residenza di campagna e si sta concentrando sul suo recupero fisico in seguito all’operazione all’addome a cui si è sottoposta il 16 gennaio scorso. Il periodo di convalescenza è iniziato il 29 gennaio e si protrarrà almeno fino a Pasqua.

Un’amica della principessa ha dichiarato al Daily Mail che “Kate sta meglio” e che “Non vedeva l’ora di cambiare aria e di godersi i bambini e il marito mentre giocano all’aria aperta” commentando il trasferimento da Londra a Norfolk.