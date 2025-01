Ilary Blasi rivela retroscena inediti sulla relazione con Bastian Muller: ecco cosa pensava di lei quando si sono conosciuti.

Con l’uscita della nuova docu-serie Netflix Ilary, dedicato alla vita di Ilary Blasi, la conduttrice ha rivelato molti dettagli inediti della sua vita. Ma non solo. Infatti, in un’intervista sul podcast di Gianluca Grazioli, sono usciti nuove rivelazioni scottanti sulla vita sentimentale di Ilary che riguardano il suo attuale compagno Bastian Muller. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Ilary Blasi: nuove rivelazioni su Bastian Muller

Ilary Blasi ha deciso di aprirsi con i fan riguardo alla sua relazione con Bastian Muller, l’uomo che ha conquistato il suo cuore dopo la fine della lunga storia con Francesco Totti.

Nel corso dell’intervista, Ilary ha condiviso i retroscena del loro primo incontro e delle sfide affrontate nei primi mesi della loro storia.

Ilary Blasi

“Quando ci siamo conosciuti, lui aveva il dubbio che lo stessi usando” ha rivelato la Blasi. Infatti, dopo la separazione da Totti, che ha suscitato grande clamore mediatico, la conduttrice si trovava al centro dell’attenzione dei media. Questo ha portato Bastian, un imprenditore tedesco lontano dal mondo dello spettacolo, a dubitare della sincerità dei suoi sentimenti.

Ilary Blasi e Bastian Muller: un amore nato lontano dai riflettori

Ilary e Bastian si sono incontrati per la prima volta nella lounge di un aeroporto, un momento che ha segnato l’inizio di una relazione a distanza. “All’inizio non aveva idea di chi fossi” ha raccontato Ilary, spiegando come Bastian, abituato a una vita lontana dai riflettori, si sia trovato spiazzato dal clamore mediatico attorno a lei.

Nonostante le difficoltà iniziali, come la barriera linguistica, lui non parla italiano e lei poco inglese, la coppia è riuscita a superare gli ostacoli e a trovare un equilibrio. “All’inizio era stressante non potermi esprimere bene, ma con il tempo abbiamo trovato la nostra lingua” ha rivelato la Blasi.

Ilary ha anche rivelato che per Bastian, abituato alla discrezione della cultura tedesca, è stato difficile adattarsi al mondo del gossip italiano. “Mi ha detto che in Germania non hanno miti o personaggi come qui. Lui non è abituato a questa attenzione mediatica” ha spiegato.