Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo: scaletta e ospiti della puntata del 20 dicembre

Sabato 20 dicembre 2025 va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiscono in una location speciale, Palazzo Te a Mantova, e accolgono sul palco ospiti d’eccezione. Scopriamo scaletta e anticipazioni.

Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo: scaletta e ospiti

Organizzato e prodotto da FriendsTv per Mediaset, Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo torna su Canale 5 con la seconda delle tre puntate previste. L’appuntamento con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è fissato per sabato 20 dicembre in prima serata. Un’occasione per concedersi qualche ora di buona musica, per godersi uno spettacolo che vede i tre tenori cantare con altri grandi nomi della musica italiana.

Dal meraviglioso Palazzo Te a Mantova, Il Volo viene accompagnato in questo viaggio da una conduttrice d’eccezione, Lorella Cuccarini. Tra performance da solisti ed esibizioni di gruppo, i tenori porterano i scena i brani più amati del loro repertorio e alcune cover scelte appositamente per ripercorrere la storia della musica italiana e internazionale.

Gli ospiti della seconda puntata de Il Volo tutti per uno sono: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, Gianni Morandi, la soprano Elisa Balbo e Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Il Volo tutti per uno è un vero e proprio “Viaggio nel tempo”, sia nella carriera dei tenori che nella storia della musica italiana. Le cover non fungono soltanto da filo conduttore di un itinerario immaginario, ma sono anche brani che hanno rappresentato qualcosa di importante per loro o per gli ospiti.