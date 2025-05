Il Volo – Tutti per uno: gli ospiti e la scaletta della seconda puntata

Ecco chi sono tutti i cantanti presenti come ospiti nella seconda puntata di Il Volo – Tutti per uno e l’ordine con il quale si esibiscono.

Il Volo – Tutti per uno torna con la seconda puntata: un vero e proprio show dove a farla da padrona, ovviamente, è la musica con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble mattatori e grandi protagonisti. La prima puntata è andata in onda lunedì 19 maggio, mentre lunedì 26 maggio 2025 va in onda su Canale 5 la seconda. Anche in questo caso, al fianco de Il Volo, ci sono tanti ospiti (non solo musicali) che li accompagneranno sul palco. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Il Volo – Tutti per uno.

Il Volo – Tutti per uno: gli ospiti della seconda puntata

Se nel corso della prima puntata di Il Volo – Tutti per uno avevamo visto esibirsi Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello ed Eros Ramazzotti, nella seconda puntata vedremo invece Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Noemi, Marco Masini, Gianni Morandi e Lorella Cuccarini.

Il Volo

Oltre a loro ci sarà come ospite anche Enrico Brignano, che porterà la sua comicità sul palco. Oltre a loro ci saranno anche Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Molto atteso il momento dell’esibizioni di Gianni Morandi, che si esibirà proprio insieme a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il Volo – Tutti per uno: la location della seconda puntata

Esattamente come nella prima puntata, anche nella seconda di Il Volo – Tutti per uno Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e i loro tanti ospiti sono ospiti dello splendido Palazzo Te di Mantova: è quella la location che ospite lo show musicale de Il Volo, una cornice unica e storica che permette di apprezzare ancora di più il programma.