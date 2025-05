Gerri 2 si farà? Le anticipazioni sul futuro della serie TV

La puntata in onda su Rai 1 lunedì 26 maggio 2025 è l’ultima della prima stagione, ora in molti si domandano se Gerri 2 si farà.

La prima stagione di Gerri è arrivata al termine. La varie puntate della serie TV con protagonista Giulio Beranek nei panni dell’ispettore di polizia Gregorio Esposito, soprannominato per l’appunto Gerri, hanno fatto registrare ottimi dati di ascolto, un segnale chiaro del fatto che al pubblico di Rai 1 sia piaciuta. Ora, come naturale che sia, in molti si stanno domandando se Gerri 2 si farà: vediamo tutto quello che sappiamo sul futuro della serie TV.

Gerri 2 si farà? Le anticipazioni sulla fiction

Da parte della Rai non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale sul futuro della fiction ma i fan possono comunque guardare con ottimismo al futuro: secondo le indiscrezioni che hanno iniziato a circolare, infatti, Gerri 2 si farà.

Logo Rai – www.donnaglamour.it

Gli ottimi dati di ascolto fatti registrare dagli episodi della prima stagione sembrano infatti aver indotto la Rai a mettere in cantiere anche quelli della seconda stagione. Non dimentichiamo che la serie TV è tratta dalla serie di romanzi della scrittrice Giorgia Lepore: in pratica il materiale a disposizione per la trama dei nuovi episodi c’è.

Gerri 2 quando inizia?

Non essendo ancora arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al rinnovo della fiction non si può dire con esattezza quando le puntate di Gerri 2 verranno trasmesse su Rai 1. Considerando però i tempi necessari per i lavori di ripresa e di produzione si può ipotizzare che la serie non torni prima del 2027, fra due anni.

A proposito dell’uscita di Gerri, ricordiamo che anche la messa in onda degli episodi della prima stagione è stata abbastanza travagliata, tanto il debutto è stato rimandato più di una volta: la fiction, inizialmente, sarebbe dovuta essere trasmessa nel 2024.