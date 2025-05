Agente 007 – Quantum of Solace, James Bond è anche in Italia: le location del film

Ecco quali sono le location di Agente 007 – Quantum of Solace, il 22° capitolo della serie con protagonista James Bond.

Se si pensa all’agente segreto più famoso della storia della letteratura e del cinema non può che venire in mente James Bond: l’agente 007. I suoi film sono diventati dei classici e hanno saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo. In più di un’occasione James Bond, nel corso delle sue indagini, ha anche fatto tappa in Italia: è successo per esempio in Agente 007 – Quantum of Solace, il ventiduesimo capitolo della saga e il secondo con protagonista Daniel Craig. Vediamo ora insieme quali sono tutte le location del film.

Agente 007 – Quantum of Solace: le location del film

Le riprese di Agente 007 – Quantum of Solace sono iniziate ufficialmente il 3 gennaio del 2018 negli studi cinematografici inglesi di Pinewood. A Panama sono state invece effettuate le prime riprese in esterna, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono poi spostati in Cile dove sono state girate delle scene nel deserto di Atacama e nella città di Antofagasta.

Dopo aver lasciato il Sudamerica, la troupe del film si è spostata in Italia, per la precisione a Siena: dal 4 al 12 aprile (e poi anche dal 12 al 19 maggio) Daniel Craig e i suoi colleghi hanno lavorato nella città toscana ed è qui che è stata girata la spettacolare scena dell’inseguimento sui tetti, oltre che quella del Palio. La troupe si è poi trasferita sul Lago di Garda per proseguire i lavori a Torbole, Tremosine e Limone.

Alcune scene di Agente 007 – Quantum of Solace sono poi state girate anche in Austria, per la precisione a Bregenz. Le ultime riprese sono stati effettuate dove i lavori erano iniziati: agli studi Pinewood di Londra.