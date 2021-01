Il grande successo avuto dalla serie TV fatto aumentare anche le vendite dei libri de Il Trono di Spade: ecco l’ordine in cui leggerli.

Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, gli Stark, gli Estranei e tutti gli altri: sono sempre meno coloro che non hanno mai sentito parlare di questi personaggi, ovvero i protagonisti (o almeno una piccola parte di essi) de Il Trono di Spade, tanto è stato grande il successo della serie TV. Proprio la serie TV ha fatto da traino anche ai romanzi di George R. R. Martin da cui è tratta, non che prima la saga fantasy non avesse già attirato un nutrito numero di lettori, ma certamente lo show televisivo ha inciso anche sulle vendite dei romanzi.

Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco: elenco dei libri

La saga fantasy la conosciamo con il nome Il Trono di Spade, il titolo alla saga dato dallo scrittore George R. R. Martin è invece Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Il Trono di Spade è solamente in titolo del primo libro.

Il primo libro, per l’appunto A Game of Thrones, è uscito negli Stati Uniti nel 1996. L’edizione originale della saga è composta in totale da sette romanzi: gli ultimi due devono ancora uscire.

In Italia esistono invece tre edizioni differenti della saga, la più recente è identica a quella americana ed è composta da sette libri, le altre invece sono formata da un numero maggiore di romanzi.

Il Trono di Spade, i libri: la cronologia

Ecco la prima edizione in italiano de Il Trono di Spade, l’elenco dei libri:

1) Il trono di spade

2) Il grande inverno

3) Il regno dei lupi

4) La regina dei draghi

5) Tempesta di spade

6) I fiumi della guerra

7) Il portale delle tenebre

8) Il dominio della regina

9) L’ombra della profezia

10) I guerrieri del ghiaccio

11) I fuochi di Valeria

12) La danza dei draghi

Ecco, per quanto riguarda la seconda edizione de Il Trono di Spade, i libri in ordine:

1)Il gioco del trono

2) Lo scontro dei re

3) Tempesta di spade – Parte prima

4) Tempesta di spade – Parte secondo

5) Il banchetto dei corvi

Qui di seguito invece tutti i libri de Il Trono di Spade della terza edizione, corrispondente all’edizione originale americana:

1) Un gioco di troni

2) Uno scontro di re

3) Una tempesta di spade

4) Un banchetto per i corvi

5) Una danza con i draghi

