Il principe cerca moglie: le location del film con Eddie Murphy

Uscito nel 1988, Il principe cerca moglie è uno dei film più celebri e iconici fra tutti quelli con Eddie Murphy: ecco le location.

Negli anni ’80 e negli anni ’90 il cinema americano ha sfornata tante commedie con protagonista Eddie Murphy che hanno avuto un enorme successo in tutto il mondo. Tra suoi film più celebri c’è sicuramente Il principe cerca moglie: pellicola uscita nel 1988 diretta da John Landis che è stata anche candidata a due Premi Oscar, quello per i Migliori costumi e quello per il Miglior trucco. Ma dove è stato girato Il principe cerca moglie? Vediamo ora quali sono tutte le principali location utilizzate per la commedia.

Il principe cerca moglie: le location del film

Il regista John Landis ha girato quasi tutto l’intero film a New York, città dove è anche ambientata la storia. Tra le location del film ci sono il Waldorf-Astoria Hotel e il ristorante Mc Dowell’s. Quest’ultimo, che si trovava all’85-07 Queens Boulevard, ora non c’è più e al suo posto sorge un fast food.

L’appartamento di New York nel quale nel film vive il principe Akeem (il personaggio interpretato proprio da Eddie Murphy), così come il negozio del parrucchiere, si trova a Brooklyn, per l’esattezza al 390 South 5th Street and Hopper Street. Il palazzo reale del regno di Zamunda è stato invece riprodotto in California, al Big Sky Movie Ranch di Simi Valley.

Eddie Murphy

Il principe cerca moglie: il cast del film

Oltre al protagonista Eddie Muprhy, ne Il principe cerca moglie sono presenti nel cast anche Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones, Madge Sinclair, Joh Amosi, Eriq La Calle e anche un giovane Samuel L. Jackson, all’inizio della propria strepitosa carriera nel mondo del cinema, prima che diventasse la star interazionale che oggi tutti conosciamo (grazie soprattutto ai film di Quentin Tarantino e di Spike Lee).