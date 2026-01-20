diMartedì: come partecipare tra il pubblico nel talk show di Giovanni Floris

Se volete partecipare come pubblico al programma diMartedì di Giovanni Floris, sappiate che è possibile fare richiesta: ecco come.

In onda dal 2014, diMartedì è uno dei talk show più seguiti de La7, se non di tutte le Reti nazionali. Senza ombra di dubbio, il merito è soprattutto del conduttore Giovanni Floris, che in modo professionale riesce a guidare i telespettatori nei temi più caldi della politica, dell’economia e dell’attualità. Volendo assistere a una diretta dal vivo, è possibile partecipare come pubblico.

diMartedì: ecco come partecipare tra il pubblico

Era il mese di settembre del 2014, quando Giovanni Floris debuttava su La7 alla guida del programma diMartedì. Inizialmente, gli ascolti non sono stati ottimi, anche perché su Rai3 andava in onda Ballarò, ma con il tempo il talk show ha iniziato a catturare l’attenzione del grande pubblico e oggi è uno dei più seguiti della tv italiana. Se volete assistere a una puntata dal vivo, nel parterre destinato al pubblico, sappiate che il vostro desiderio potrebbe avverarsi.

Per partecipare a diMartedì potete inviare una mail all’indirizzo [email protected], indicando i vostri dati anagrafici e il motivo per cui si desidera far parte del pubblico. Se la casella di posta dovesse risultare irraggiungibile, magari perché “piena”, si può scrivere a [email protected] o [email protected]. Infine, anche se non è una modalità “ufficiale” e c’è il rischio che la domanda passi del tutto inosservata, si può mandare un messaggio sui social del talk show o del conduttore.

Dove si registra diMartedì?

Pur avendo degli inserti registrati, il programma diMartedì va in onda rigorosamente in diretta dagli Studios di Roma, in Via Tiburtina 521, presso gli ex Stabilimenti Cinematografici De Paolis. Pertanto, quanti desiderano partecipare come pubblico devono essere disposti a recarsi nella capitale nel giorno della puntata, ossia il martedì.