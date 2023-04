Ecco le location di Il Patriarca, la fiction di Canale 5 che ha come protagonista principale Claudio Amendola.

Il Patriarca è una delle novità di Canale 5 per quanto riguarda le serie TV. La trama della fiction ruota intorno a Nemo Bandera, un imprenditore pugliese di successo che ha fatto diventare la sua azienda, la Deep Sea, una delle più importanti della regione anche se non solamente in maniera lecita. Al compiere dei 60 anni l’uomo scopere di essere affetto dal morbo di Alzheimer, decide di non rivelare la sua malattia ma di dividere il suo impero economico e imprenditoriale: si scatenerà una vera e propria guerra per la successione. Vediamo ora quali sono le location de Il Patriarca.

Il Patriarca: le location della fiction

Come detto in precedenza, la fiction Il Patriarca è ambientata in Puglia e non a caso una buona parte delle riprese si sono svolte in questa regione, tra Bari e Monopoli.

Ma in realtà la maggior parte dei lavori di riprese della serie TV sono state effettuate altrove, per l’esattezza a Roma. Basti pensare che per girare tutti i 12 episodi della prima stagione sono stati necessari ben venti settimane di lavoro: solamente sette di queste sono state svolte in Puglie, nelle altre tredici settimane gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno infatti girato le varie scene a Roma. E propria nella capitale è stato battuto anche il primo ciak.

Il Patriarca: il cast della fiction

Il protagonista principale di Il Patriarca è Claudio Amendola, che interpreta per l’appunto il ruolo dell’imprenditore Nemo Bandera. Nel cast della fiction di Canale 5 troviamo poi anche Antonio Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Michele De Virgiglio, Carmine Buschini e Giulia Bevilacqua.

Completano il cast principale della serie TV Carlo Calderone, Primo Reggiani, Cecilia Napoli, Geno Diana, Antonio De Matteo, Marius Bizau, Alice Torriani e Alberto Molinari.

